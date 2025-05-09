Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на День Победы
Фото - © Кристина Кормилицына/РИА Новости
Лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов прилетел в российскую столицу для участия в мероприятиях в честь Дня Победы, сообщает РИА Новости.
В прошлом году Бердымухамедов также участвовал в торжествах в Москве в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ как почетный гость.
Парад Победы традиционно проведут на Красной площади столицы 9 мая. По брусчатке около Кремля пройдут российские войска и военные из дружественных государств, проедет техника, ожидается воздушная часть парада.
Гости и зрители уже начали собираться в центре Москвы.