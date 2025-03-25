Президент РКФ назвал конкретные шаги для решения проблемы безнадзорных животных

Вопрос бездомных собак требует комплексного подхода. Если стремиться именно к гуманному решению вопроса, то первым и важнейшим шагом к улучшению ситуации должно стать введение обязательной регистрации всех домашних питомцев, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Регистрация и единая база

«Уже не первый раз мы говорим о назревшей необходимости создания в нашей стране единой базы данных, которая помогла бы точно определить количество собак на территории России. На данный момент такой информации нет — существуют лишь разрозненные базы, такие как единая родословная книга РКФ с порядка 6 млн записей или данные о чипированных животных, но полной картины они не дают», — отметил Голубев.

И только после создания единой базы можно было бы перейти к решению других важных задач: организации единой системы приютов, контролю за содержанием животных, формированию культуры ответственного владения питомцами, работы приютов.

«Если сейчас собаки никак не зарегистрированы, то даже технически как определить, что это бездомная собака, а не, например, потерявшаяся, которую активно ищут хозяева?» — задался вопросом кинолог.

Просвещение населения и курсы для владельцев собак

Немаловажную роль играет также и просвещение населения. Люди должны четко понимать свои действия при встрече с бездомной собакой: не кормить ее, а сообщить в местные органы власти для дальнейшего отлова и помещения в приют.

«В идеале следовало бы также ввести обязательное обучение будущих владельцев собак под руководством опытных кинологов — мы в РКФ выступаем за это. Такие курсы помогли бы отсеять не готовых к ответственности владельцев еще на начальном этапе», — заявил эксперт.

Ответственность регионов

Следует отметить, что универсального решения проблемы бездомных собак для всей страны, к сожалению, не существует. Каждый регион уникален, и методы регулирования численности безнадзорных животных должны учитывать местные особенности. То, что применимо для Москвы, может быть совершенно неприменимо для другого региона. И что говорить, даже успешный европейский опыт, например, Сицилии, где ограниченная территория не позволяет разрастаться популяции бездомных собак, неприменим в условиях той же Сибири.

«Несмотря на все региональные факторы, еще раз подчеркнем, главный принцип в вопросе бездомных собак должен оставаться неизменным — приоритет гуманного отношения к животным, когда эвтаназия рассматривается лишь как крайняя мера для обеспечения безопасности людей в критических ситуациях», — заключил Голубев.

В России депутаты продолжают обсуждать решение проблемы большого количества безнадзорных животных на улицах. В новых поправках к законопроекту предлагается усыплять собак после истечения срока их содержания в приютах. Также эвтаназии хотят подвергнуть животных, которые создают угрозу причинения вреда имуществу или другим животным. В случае принятия поправок в том числе запретят подкармливать собак на улице.