Президент РФ расширил полномочия РЭО для привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами

Российский экологический оператор перейдет на более гибкую процедуру поддержки частных инвесторов в сфере обращения с отходами, передает пресс-служба РЭО.

Президент РФ подписал Указ, вносящий изменения в деятельность публично-правовой компании. Они касаются предоставления гарантий/поручительств инвесторам и работы Наблюдательного совета компании.

«Решение Президента — важный шаг к дальнейшему развитию отрасли. Оно усиливает роль РЭО как института развития, создающего правила и механизмы, которые позволяют запускать масштабные проекты в сфере экономики замкнутого цикла. Нововведения делают нас более гибкими в работе с бизнесом. Кроме того, обновленный Наблюдательный совет усилит взаимодействие с профильными министерствами», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В частности, будет установлен порядок предоставления частным инвесторам гарантий/поручительств для реализации инвестпроектов. Эти принципы будут зафиксированы в решении Наблюдательного совета.

Обновленный механизм позволит РЭО еще активнее вовлекать внебюджетные средства в развитие инфраструктуры по обращению с отходами. Отрасль получит дополнительные условия для запуска проектов по созданию новых мощностей и запуску проектов в рамках экономики замкнутого цикла.