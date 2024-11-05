Президент предложил включить языки республик РФ в единые учебники

Президент России Владимир Путин согласился с идеей создать создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. Подробнее об этом глава государства высказался на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

По словам Путина, такие учебники должны иметь взаимосвязанное и сбалансированное содержание. Он также отметил, что нужно брать во внимание особенности восприятия молодых людей и возможности государственной информационной системы «Национальный словарный фонд», которую планируется запустить в 2025 году.

«При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны, именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность», — сказал Путин.

В ходе заседания президент также высказался о применении бранных слов в русской речи. По его словам, «мат, к сожалению, это тоже часть нашего языка», а при борьбе с его использованием нужно повышать культуру речи и языка.