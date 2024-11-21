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Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «КИ») Михаил Ковальчук заявил, что страны Запада должны платить РФ за воздух, потому что у государства наибольшая площадь лесов, сообщает Telegram-канал URA.RU .

Россия поглощает наибольшее количество углекислого газа. Запад должен платить РФ за то, что ее леса «очищают» Землю.

Вместо этого иностранные государства «назначают» России квоты.

Ранее гендиректор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов сказал, что КНР, Соединенные Штаты и ЕС занимают лидерские позиции в антирейтинге государств, создающих углеродный след. Их действия оказывают серьезное влияние на глобальное потепление.