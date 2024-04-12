Президент Финляндии назначил нового посла в РФ

Финский президент Александер Стубб рассмотрел предложение правительства о назначении Марьи Лийвалы новым послом в РФ и согласился ним. Дипломат приступит к работе с 1 сентября, сообщает ТАСС .

Также глава государства одобрил окончание работы Антти Хелантеря на должности посла в Москве с 31 августа.

По данным МИД Финляндии, Лийвала уйдет на новый пост из департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии. С 2021 года она была его гендиректором.

Марья Лийвала — магистр социальных наук, начала свой карьерный путь в МИД Финляндии в 1997 году. В 1998–2002 годах являлась выездным послом в Таджикистане, Туркмении и Узбекистане, старшим советником отдела МИД по Северной Африке.

С 2008 по 2012 год Лийвалу назначали на связанные с Россией посты в финском МИД и посольстве в Москве.