Президент DOGMA рассказал на ПМЭФ-2024 о планах компании

Федеральный девелопер DOGMA планирует увеличить свой земельный банк к концу 2024 до 15 млн кв. м., сообщил президент компании Денис Морозов в ходе беседы с журналистом «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

Уже сейчас земельный банк застройщика в южных регионах России, включая Краснодарский край, Ростов-на-Дону и Ставрополь, составляет более 6 млн кв. м.

«Следующим регионом, где мы активно развиваемся, являются Москва и область. В целом у нас закрыты или находятся на завершающей стадии документы по участкам на 7,7 млн кв. м. В частности, в Москве мы находимся на стадии подготовки к 7 сделкам, а одну площадку уже приобрели. Кроме того, в Ленинградской области у нас сформирован портфель на 2 млн „квадратов“ жилья», — сказал Денис Морозов.

Также компания смотрит на Екатеринбург, Тюмень, Владивосток и Хабаровск на Дальнем Востоке. У нее есть амбициозные планы на развитие до 2030 года.

Помимо этого, компания рассматривает возможность IPO на Московской бирже в ближайшие 2-3 года

Точные сроки и объем размещения, уточнил Морозов, будут ясны позднее в зависимости от ситуации на рынке.

«Если говорить о позиции на рынке, то наша цель — это попасть в топ-3 среди застройщиков по вводу жилья», — резюмировал президент компании.

На данный момент DOGMA активно набирает портфель земельных площадок и готовится к переходу на международную финансовую отчетность.

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