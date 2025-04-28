Презентация сборника «Малая родина. Книга памяти» прошла в Пушкине

Десять авторов и их девятнадцать рассказов увековечивают память о вкладе пушкинцев в Победу в Великой Отечественной войне.

«Эта книга — дань уважения и благодарности всем, кто встал на защиту Родины, проявив мужество и стойкость в самые трудные времена. На ее страницах собраны воспоминания, архивные документы, газетные и журнальные публикации, которые позволят лучше понять подвиг тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. В этой живой летописи звучат голоса людей, переживших войну. Их истории — это не только свидетельства о героизме и самопожертвовании, но и отражение человеческой судьбы, надежды и любви к родной земле», — рассказали сотрудники библиотеки.

Составитель сборника — краевед, главный библиотекарь Центральной библиотеки Алексей Иванович Житарь. Накануне встречи, 25 апреля, он отметил свое 75-летие. В Пушкино Алексей Иванович проживает с 1961. И лирик, и физик в одном лице — он по образованию — инженер-механик, при этом автор и составитель книг по истории Пушкинского края.

Ранее, 25 апреля, он представил свой сборник в стационарном отделении «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов „Пушкинский“», где проживают люди в возрасте от 55 до 93 лет.

Алексей Житарь и председатель Совета ветеранов Городского округа Пушкинский Борис Клюев и представители пушкинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» поздравили подопечных дома-интерната с наступающими праздниками и вручили подарки. Те самые, только что вышедшие из печати краеведческие сборники «Малая родина. Книга памяти» и «Горечь поражений. Счастье Победы», посвященные 80-летию Победы.

Мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) навещает дом-интернат «Пушкинский» ежемесячно уже несколько лет, выполняя важную социальную функцию библиотеки — работу с незащищенными группами населения. Библиотека выступает центром досуга, обеспечивает доступность литературы, удовлетворяет культурные и информационные потребности жильцов интерната.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.