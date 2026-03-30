Презентация книги краеведа стала ярким событием в жизни Можайского округа

«Время не властно над памятью. Пока помнят живые», — так называется книга, написанная автором проекта и составителем Лилией Петровной Волковой в год 80-летия Великой Победы. Книга была издана на Можайском полиграфическом комбинате в конце прошлого года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Я горжусь людьми, живущими на нашей Можайской земле, в том числе ветеранами и долгожителями, многие из которых еще помнят испытания, доставшиеся им самим и их родственникам в годы Великой Отечественной войны. Чем больше мы будем знать и помнить об этом, тем более будем уверенными в том, что не уйдет, не исчезнет с годами эта святая память о великом народном подвиге, она всегда будет передаваться из поколения в поколение, воспитывая и воодушевляя нашу молодежь. Сейчас, когда внуки и правнуки тех, кто пережил ту страшную войну на Можайской земле, вновь защищают нашу Родину от фашизма на специальной военной операции, такая память необходима и поистине бесценна! Вот почему я всецело поддержал Почетного гражданина города Можайска, члена Союза журналистов Подмосковья, краеведа и руководителя исторического клуба „Можаитяне“ Лилию Петровну Волкову, обратившуюся ко мне в год 80-летия Великой Победы с проектом издания книги „Время не властно над памятью“, — отметил в предисловии к книге глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Презентация книги состоялась 27 марта в Можайском Доме художника при большом стечении жителей и гостей округа. Мероприятие было организовано Советом ветеранов Можайского округа при поддержке администрации округа, в нем приняли активное участие ряд молодежных и местных общественно-патриотических организаций. Почетным гостем среди присутствовавших на презентации стал один из героев книги, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда, 94-летний коренной можайский житель Юрий Сергеевич Байков, чьи воспоминания о периоде фашистской оккупации Можайска и послевоенном восстановлении разрушенного войной народного хозяйства стали одной из интереснейших страниц раздела книги «Расскажем, что помним».

Отмечая важность новой книги для воспитательно-патриотической работы с молодежью и для изучения истории родного края, на мероприятии слово взяли Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов округа Василий Овчинников, руководитель Центра духовно-патриотического служения Отечеству им. Святого праведного воина Федора Ушакова, организатор ежегодных фестивалей «Бородинская осень» в Можайске Сергей Котькало.

На презентации выступили также председатель Совета ветеранов Можайского округа Нина Истратова, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» в Можайском округе Галина Аксенова, заместитель председателя ветеранской организации ОМВД Наталья Власова, руководитель поискового отряда «36-й Укрепрайон» Дмитрий Писаренко и представитель поискового отряда им. Андрея Малинина Владимир Спайков, координатор общероссийского движения «Бессмертный полк» в пос. Синичино Елена Чернега и представители молодежи, участники первого «Бессмертного полка» в Можайске в 2015 году.

Ведущей мероприятия была заместитель председателя Совета ветеранов Можайского округа Любовь Попова. Своими замечательными выступлениями его украсили Можайский молодежный оркестр и хор «Голоса времени» под руководством Анастасии Аверкиной.

