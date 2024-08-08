сегодня в 15:05

Превышения загрязняющих веществ в воздухе округа Кашира не выявлены

Мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг» по поручению Минэкологии Подмосковья осуществила выезд в городской округ Кашира для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наблюдения проводились днем с 13:18 до 15:36, отбор проб атмосферного воздуха был произведен в трех точках. В деревнях: Руднево, Якимовское и Наумовское, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Метеорологические условия на момент проведения исследований не способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, посторонний неприятных запахов не ощущалось».

Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по тридцати загрязняющим веществам: диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S) и др.

Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на момент проведения исследований не зафиксированы. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составило не более 0,2 ПДК м. р.

«Система мониторинга окружающей среды в регионе необходима, ГКУ «Мособлэкомониторинг» постоянно ведет работу по ее усовершенствованию. В планах у службы автоматизирование мониторинга промышленных выбросов, поверхностных и подземных вод, создание радиационно-экологический мониторинг объектов окружающей среды, автоматического мониторинга парниковых газов и зеленых насаждений с использованием дистанционного зондирования земли», — добавил Тихон Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.