Превратите задачи в игру: как замотивировать ребенка через его интерес

Нужно говорить с ребенком о том, что ему интересно. Этот лайфхак хорошо работает, когда стоит задача вовлечь ребенка, особенно младшего возраста, в общее дело, сообщила РИАМО замдиректора Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и соцзащиты населения Москвы, психолог Светлана Самохина.

«Задавайте вопросы о его любимых играх или персонажах и применяйте эти знания, чтобы объяснить новые понятия или правила. Превратите задачи, например, уборку или сборы на прогулку, в игру», — сказала Самохина.

Она добавила, что с детьми младшего возраста отличным средством коммуникации выступают игры и сказки. Придумывайте истории, в которых главный герой оказывается в заданной ситуации. Моделируйте решение проблемы через игры, позволяя ребенку больше узнать об эмоциях и возможностях выбора.

«Компромисс — искусство договариваться, и оно пригодится вашему ребенку во взрослой жизни. Своим примером учите его находить общий язык с оппонентом и решать конфликты мирно. Есть вопросы принципиальные — например, безопасность, а есть те, которые можно обсудить, если ребенок не согласен с вашим предложением», — отметила психолог.

Самохина посоветовала давать ребенку возможность высказать свое мнение, поощрять обсуждение альтернативных вариантов и вместе искать решение, которое устроит обе стороны.