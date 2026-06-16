Преподаватели техникума из Подмосковья прошли стажировку в Беларуси

Преподаватели Дмитровского техникума с 8 по 12 июня прошли обучение по программе повышения квалификации в Республике Беларусь. Педагоги изучили современные подходы к воспитательной работе и обменялись опытом с коллегами из Минска, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучение проходило по программе «Стратегия развития системы воспитания как основа формирования гражданских и патриотических качеств личности обучающихся». В ходе стажировки преподаватели рассмотрели стратегические ориентиры развития системы воспитания, современные вызовы и тенденции работы с молодежью, а также освоили компетентностный подход к формированию гражданственности и патриотизма у студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.