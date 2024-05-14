Преподаватели Раменского колледжа приняли участие в голосовании «Итоги 2023»

сегодня в 10:50

В Раменском городском округе подвели итоги голосования за лучшие события уходящего года. Жители активно участвовали в выборе наиболее значимых событий, мест и проектов на портале «Мой Округ». В числе отмеченных достижений — работа сотрудников Раменского колледжа, которым были вручены благодарственные письма от главы округа, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В номинации «Раменский наставник» призовое место занял Владислав Гудков, руководитель центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии». Его вклад в развитие профессиональных навыков молодежи получил высокую оценку.

В номинации «Быть добру» Юлия Воробьева, представляющая штаб студенческих отрядов, была отмечена за активное участие в волонтерской деятельности и социальных проектах, заняв второе место.

Эти награды подчеркивают важность общественной активности и вклад каждого в развитие местного сообщества.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.