Преподаватели подмосковного колледжа прошли курсы повышения квалификации в Минске

Представители администрации и преподаватели в количестве 12 человек из всех структурных подразделений Подмосковного колледжа «Энергия» (Реутов, Балашиха, Богородский округ) успешно завершили обучение по программе повышения квалификации «Стратегия развития системы воспитания как основа формирования гражданских и патриотических качеств личности обучающихся». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Курсы повышения квалификации прошли на базе Республиканского института профессионального образования (РИПО) в Минске. Всего в программе обучения приняли участие 22 руководителя и педагогических работника из четырех регионов Российской Федерации: Костромской, Московской, Псковской и Челябинской областей.

В рамках программы участники изучили национальную стратегию воспитания в интересах устойчивого развития, ознакомились с современными подходами к планированию и оценке качества воспитательной работы в колледже и обсудили основы социально-педагогической поддержки и создания толерантной, поликультурной среды в образовательных учреждениях.

Кроме того, делегация посетила Борисовский государственный колледж, где познакомилась с приоритетными направлениями воспитательной работы и опытом внедрения модели патриотического воспитания. Также состоялся визит в Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко, где участники узнали о социальных технологиях педагогики досуга и организации мероприятий по трудовому образованию. Особое внимание слушателей привлекли вопросы самоуправления учащихся в системе воспитательной работы, а также оказание педагогической поддержки деятельности органов ученического самоуправления.

В ходе обучения также были организованы экскурсии в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и музейно-парковый комплекс «Победа».

По итогам курсов участникам были вручены свидетельства о повышении квалификации государственного образца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.