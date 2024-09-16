Преподаватели Подмосковья приняли участие в международном форуме

Преподаватели факультета иностранных языков государственного социально-гуманитарного университета Светлана Резцова и Наталья Степанова приняли участие в XI международный научно-образовательный форум «Языки. Культуры. Перевод». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум был организован Российской академией образования и Высшей школой перевода МГУ им. М. В. Ломоносова и прошел в Вологде. В нем приняли участие более 200 человек — ведущие ученые и практики из России и зарубежья, а также молодые исследователи.

Открытие пленарного заседания возглавил академик Российской академии образования Николай Гарбовский, который погрузил аудиторию в мир поэзии А. С. Пушкина в честь 225-летия со дня рождения поэта. Конференция продолжилась концертом от команды МГУ.

В рамках форума участники посетили лекции, круглые столы и мастер-классы, на которых обсуждались современные образовательные тренды, передовые практики преподавания иностранных языков и перевода.

«Эти встречи помогают формировать новые стратегии подготовки будущих учителей и переводчиков», — отметили представители ГСГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.