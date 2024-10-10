Преподаватели Пироговского университета помогут учащимся медклассов Королева в поступлении

Депутат совета депутатов городского округа Королев, заместитель главного врача по кадрам Королевской больницы Любовь Кошкина сопровождает проект медицинского волонтерства, реализуемый совместно с образовательным блоком наукограда. Вместе с директором Гимназии № 9 Ольгой Лизогуб и ее заместителем Ириной Плотниковой, они встретились с начальником отдела довузовской подготовки РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольгой Колесниковой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В рамках сегодняшней встречи мы выработали план совместных мероприятий, в первую очередь планируем привлечь преподавателей ВУЗа для удаленного консультирования учащихся медицинских классов. Наша ключевая задача — дать ребятам возможность получения необходимых знаний в современном и комфортном формате. Будем и дальше развивать это направление», — сказала Любовь Кошкина.

Проект медицинского волонтерства призван помочь школьникам познакомиться с работой медицинских учреждений как амбулаторного, так и стационарного звена изнутри, комплексно подготовиться к поступлению в медицинский ВУЗ и иметь возможность дальнейшего трудоустройства в медицинское учреждение в своем городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.