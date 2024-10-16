Преподаватели коломенского университета приняли участие в международном форуме

Преподаватели факультета истории, управления и сервиса коломенского Государственного социально-гуманитарного университета приняли участие в III Международном Петербургском историческом форуме, который прошел в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 1 200 историков из 50 регионов России и 27 стран, включая Китай, Индию, США, Францию и другие. Тема форума в этом году — «Человек творит историю».

ГСГУ на форуме представили преподаватели кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин. Профессор Павел Галкин, доценты Нисон Ватник, Ольга Галкина, Лилия Соза и Алексей Бирюков выступили с докладами, в которых затронули темы фальсификации истории и преподавания исторических дисциплин.

«Сегодня историческая память — поле для конструктивной разработки истории и арена довольно острых столкновений разных подходов к этой теме. Думаю, что наш форум нужен для популяризации исторической памяти, которую сегодня разделяют многие наши коллеги за рубежом», — отметил научный руководитель ИВИ РАН, академик Александр Чубарьян.

В рамках форума прошло более 70 секций, круглых столов и научных презентаций, которые охватывали разнообразные темы — от советской культуры до средневековья.

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