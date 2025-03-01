Преподаватели из Владивостока прошли стажировку в Дмитровском техникуме

В Дмитровском техникуме состоялась программа стажировки для преподавателей Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа имени Д. М. Карбышева. Темой обучения стала реализация федерального проекта «Профессионалитет» в системе среднего профессионального образования и управление развитием образовательных кластеров, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Программа включала изучение механизмов взаимодействия участников кластеров, сетевых форм сотрудничества, управления образовательными кластерами, работы учебно-производственных комплексов, организации наставничества со стороны предприятий, чемпионатного движения и международного опыта.

Особое внимание уделили вопросам трудоустройства студентов: созданию нулевых рабочих мест, заключению договоров целевого обучения и взаимодействию с работодателями. Участники стажировки познакомились с передовыми практиками наставничества, узнали о роли учебно-производственных комплексов в подготовке специалистов и возможностях международного сотрудничества.

Благодаря стажировке преподаватели из Владивостока получили ценные знания и практические навыки, которые помогут им совершенствовать образовательные процессы в своих учебных заведениях. Представители Дмитровского техникума поблагодарили участников за продуктивную работу и выразили готовность делиться своим опытом в дальнейшем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.