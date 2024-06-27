Преподаватели и студенты Орехово-Зуева провели финал цифрового конкурса

Представители Орехово-Зуевского ГГТУ приняли участие в организации и проведении гранд-финала VI-го Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Вклад педагогов и студентов-волонтеров из Орехово-Зуева высоко оценили организаторы из института имени Н. Е. Жуковского, отметив их высокий профессионализм, методическую подготовку, глубокие теоретические и практические знания в области цифровых технологий.

Мероприятие, организованное в формате соревнований «Кибердром», было направлено на разработку проектно-конструкторских решений в области цифровых технологий. Особое внимание уделялось не только технической осуществимости проектов, но и их экономической эффективности, потенциалу внедрения в промышленность и возможности масштабирования. Конкурс проводится с целью обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров в области беспилотных авиационных систем и наземной робототехники, а также привлечения молодежи к изучению инновационных систем.

В состав жюри конкурса вошли преподаватели университета: доцент Евгений Сарыков, декан физико-математического факультета Ирэн Корнышева, заведующая кафедрой математики и экономики Надежда Каменских, старшие преподаватели Андрей Можаев и Иван Гусев. Полевыми арбитрами выступали студенты Денис Лаухин, Настя Потапова, Алан Добрынин и Максим Растрыгин.

Это событие подчеркивает важность подготовки специалистов для цифровой индустрии и вклад образовательных учреждений в развитие цифровой экономики страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.