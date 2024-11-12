Преподаватель Подмосковья защитил диссертацию по сельскохозяйственным технологиям

Старший преподаватель кафедры технических систем, теории и методики образовательных процессов технологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета Евгений Евсеев успешно защитил кандидатскую диссертацию «Регулятор расхода и рассекатель дождевального аппарата». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Защита прошла в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева, и по ее результатам Евсееву была присуждена ученая степень кандидата технических наук по специальности «Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса».

Исследование преподавателя посвящено разработке устройств для систем орошения сельскохозяйственных культур, которые позволяют сделать полив более эффективным и экономичным, особенно на склонах. Евгений Евсеев отметил, что его работа актуальна в условиях роста урожайности в России, что требует внедрения современных методов полива. «Подготовка диссертации, включая обучение в аспирантуре, заняла у меня четыре с половиной года. Я надеюсь, что результаты моего исследования будут полезны для сельского хозяйства страны», — рассказал кандидат технических наук.

Научный руководитель Анатолий Рязанцев, доктор технических наук, высоко оценил труд преподавателя, отметив, что в диссертации изложены новые технические решения, которые внесут значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

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