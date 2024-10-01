Преподаватель из Подмосковья вошел в топ-10 лучших на конкурсе «Мастер года»

В Тюмени были подведены промежуточные итоги Всероссийского конкурса «Мастер года», где определились 10 призеров. В их число вошел Светослав Масанин, представляющий Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Светослав Масанин преподает дисциплину «Сестринское дело» в колледже «Подмосковье» и посвятил свою жизнь медицине. Имея медицинское образование и опыт работы санитарным инструктором в армии, он передает свои знания и навыки молодому поколению, одновременно совершенствуя свои компетенции и осваивая новые технологии в сфере здравоохранения. На конкурсе жюри впечатлил урок Масанина на тему «Предхирургическая обработка раны».

Сегодня финалисты продолжат соревнования, выполняя задание «Влюбить в профессию», а уже завтра определится победитель. В пресс-службе ведомства отметили, что Московская область и колледж «Подмосковье» болеют за Светослава Масанина и желают ему успехов в финальных испытаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.