Преподаватель из Подмосковья стал призером Всероссийского конкурса «Мастер года»

Финал IV Всероссийского конкурса «Мастер года-2024» среди работников среднего профессионального образования завершился в Тюмени. Преподаватель колледжа «Подмосковье» по специальности «Сестринское дело» Светослав Масанин вошел в десятку лучших педагогов и получил приз, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Жюри впечатлил урок Светослава на тему «Предхирургическая обработка раны». Преподаватель рассказал о правилах ухода за ранеными в экстремальных условиях, об использовании в хирургии очков виртуальной реальности и оказании первой помощи в условиях дымовой завесы.

«Этот конкурс мне дал развитие, я очень много общаюсь с коллегами, у нас много деловых встреч проходит, конференций. Набираюсь педагогического опыта, узнаю новые методики. Конкурс мне понравился, а еще больше мне понравилось, как я провел урок. Тюменский медицинский колледж и студенты были отлично подготовлены, создали максимально комфортные условия. Во многом благодаря им и моей команде, которая сопровождала меня в течение всего времени подготовки, я добился такого успеха», — подчеркнул призер.

Он посоветовал всем коллегам участвовать во Всероссийском конкурсе педагогов СПО «Мастер года». Считает, что это хорошее испытание, которого не нужно бояться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.