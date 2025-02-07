Преподаватель из Подмосковья победила в конкурсе «Знание.Лектор»

В Национальном центре «Россия» в Москве наградили победителей Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Среди 70 лучших лекторов страны — представитель Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобра.

В рамках конкурса учитель начальных классов школы № 29 городского округа Химки, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2024» Любовь Потапова представила лекцию о принципах работы с одаренными детьми и методах раскрытия их способностей.

Награды победителям вручили Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Советник Президента РФ Елена Ямпольская, Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и Герой России Балдан Цыдыпов. Каждый победитель получил по 250 тысяч рублей на развитие своего просветительского контента.

Финал конкурса собрал 140 лучших лекторов из 52 регионов России. Всего в четвертом сезоне «Знание.Лектор» приняли участие более 19 тысяч человек. Они подготовили авторские лекции в 14 номинациях и прошли многоступенчатый отбор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.