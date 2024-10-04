Преподаватель из Мытищ победила на межрегиональном этапе всероссийского конкурса

Образовательные чтения Центрального федерального округа «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» прошли в Костроме с 30 сентября по 2 октября. В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения победителей II межрегионального этапа XIX Всероссийского конкурса в области педагогики, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В чтениях приняли участие более 100 педагогов из 18 регионов Центрального федерального округа. В их числе – Ирина Сабитова, учитель ИЗО и Основы духовно-нравственной культуры народов России из мытищинской школы №10.

Преподаватель стала победителем региона в номинации «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы православной веры». Ее выступление, основанное на личном опыте работы, было высоко оценено участниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», – добавил глава региона.