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Преподаватель из Коломны одержала победу в конкурсе «Успешный дебют 2024»

Учитель английского языка Непецинской школы Ксения Елисеева одержала победу в III Международном конкурсе выпускных квалификационных работ «Успешный дебют 2024». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работа выпускницы магистратуры факультета иностранных языков Государственного социально-гуманитарного университета получила высокую оценку жюри.

«В своей диссертации Ксения рассмотрела важные аспекты формирования профессиональной компетентности учителя иностранного языка в условиях регионального образования, акцентировав внимание на ценностях и смыслах», — отметили в ГСГУ.

Научным руководителем молодого специалиста выступила доктор педагогических наук, профессор ГСГУ Ирина Саламатина. Конкурс организован Международным центром научно-исследовательских проектов «Наука и образование on-line».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.