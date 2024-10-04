сегодня в 16:34

Преподаватель из Клина стал призером Всероссийского конкурса

Конкурс включал в себя три этапа, по итогам которых были определены 10 призеров, среди которых оказался клинчанин Светослав Масанин. Участники прошли испытания по решению образовательных кейсов и проведению открытого урока. Финальные соревнования проходили на 10 площадках.

Заключительный этап конкурса под названием «Влюбить в профессию» определил абсолютного победителя.

Финал и церемония закрытия состоялись 2 октября в Тюмени.

«Мастер года-2024» — всероссийский конкурс для педагогов системы среднего профессионального образования, который проводится ежегодно. В финале встретились 89 участников, отобранных из более чем 6 000 заявок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.