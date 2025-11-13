Премию «Цифровые решения» вручили за разработку и внедрение российских базовых станций LTE

К началу 2025 года МТС запустила в тестовую эксплуатацию на своей коммерческой сети, охватывающей 37 регионов России, первую промышленную партию из 200 российских базовых станций стандарта LTE, изготовленных компанией «ИРТЕЯ». Это первый в России масштабный проект по созданию, производству и внедрению в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. Компании тесно сотрудничают в этом направлении и до 2030 года для МТС будут поставлены 20 тыс. базовых станций от «ИРТЕЯ».

«Награда отмечает комплексный подход проекта к решению стратегически важной задачи — разработке и промышленному выпуску телекоммуникационного оборудования полного цикла для мобильных сетей России. Проект предусматривает не только разработку, но и налаживание серийного производства базовых станций на территории России, что имеет важное значение для технологического суверенитета отрасли. Оборудование прошло полный цикл интеграции в действующую телекоммуникационную инфраструктуру оператора связи. Тестовая эксплуатация в реальных условиях с обслуживанием абонентов позволила проверить совместимость базовых станций с различными абонентскими устройствами и другими сетевыми элементами, подтвердив их готовность к коммерческому использованию», — отметил экспертный совет премии.

Фото - © Пресс-служба МТС

«Хочу поблагодарить за возможность участвовать в номинации и за победу. Для нас очень важно, что несколько лет назад мы сделали правильное решение — пошли в инвестиции, хотя все было неоднозначно и мы понимали огромное количество проблем, которые предстояло решить. Благодарим государство и министра цифрового развития за поддержку, благодарим большую команду и коллег — благодаря их вовлечению удалось сделать должный продукт высокого уровня», — отметила на церемонии вручения награды генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Хотел бы поблагодарить правительство и Минцифры за ту поддержку, которую нам оказали; поблагодарить клиентов и заказчиков, прежде всего МТС за огромный вклад в нашу работу; всю нашу команду и тех людей, которые не спят ночами, работают и изо всех сил приближают будущее. И оно приблизилось, потому сети LTE и 5G в России будут созданы на отечественном оборудовании. Еще 6 лет назад об этом нельзя было даже мечтать, а теперь это реальность», — сказал на церемонии награждения генеральный директор компании «ИРТЕЯ» Дмитрий Лаконцев.

Ежегодная национальная премия «Цифровые решения» проводится в поддержку государственных и коммерческих проектов, которые вносят вклад в развитие цифровой экономики и укрепление технологического суверенитета России. В этом году на соискание премии было подано 1277 заявок от 857 организаций.

Торжественная церемония объявления победителей прошла 12 ноября в Национальном центре «Россия» по итогам первого дня ИТ-форума «Цифровые решения». Награды вручил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.