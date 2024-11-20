Премия «Звезды хайпа» объединила популярных исполнителей и блогеров в Москве

II церемония вручения премии «Звезды хайпа» прошла 19 ноября на сцене LIVE Arena. На мероприятии отметили самых смелых, откровенных и не боящихся экспериментов исполнителей, от королей хайпа Филиппа Киркорова, Иванушек International, Александра Реввы и Анастасии Волочковой, до восходящих звезд, взорвавших Интернет, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Даже современных придирчивых зрителей еще можно удивить — это доказала премия «Звезды хайпа», организованная телеканалом RU.TV и радио DFM. Шоу превзошло все возможные ожидания: грандиозность декораций, все самые популярные блогеры и инфлюенсеры на одной сцене, хитовые песни и, конечно, хайповые шутки на грани фола — все это было преподнесено зрителю в уникальном формате.

Концепцию «Звезды хайпа» создала музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. Она была автором не только самого формата, объединяющего блогеров и исполнителей, но и стала ключевой персоной на прошедшей церемонии. Вот как сама Светлана говорит о проекте:

«У „Русской Медиагруппы“ много грандиозных музыкальных проектов, любимых аудиторией. Но именно „Звезды хайпа“ позволили нам максимально выйти за рамки, экспериментировать, где-то хулиганить, где-то эпатировать, предлагать зрителю нечто абсолютно новое, быть максимально открытыми и откровенными. Такое в наши дни мало где встретишь. Сегодня здесь собрались самые-самые яркие звезды хайпа. Очень радостно видеть каждого. Особенно хочется отметить, что артисты креативили с нарядами, поддержали в преддверии зимы дресс-код с валенками, ведь именно звезды хайпа задают тренды. Нашей задачей было показать: у хайпа нет границ, ни креативных, ни возрастных, и главная награда для нас, как для организаторов, видеть переполненный зал», — отметил музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских.

Все в LIVE Arena было выдержано в единой стилистике, чем отличало премию «Звезды хайпа» от других музыкальных церемоний.

Звездная дорожка была стилизована под проезжую часть, проходящую мимо разноцветных морских контейнеров, расписанных граффити. А на сцене появилась гигантская фура, которая метафорически провезла хайп по России: Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Челябинску и всему Северу.

Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Открыло шоу предзаписанное интро, демонстрирующее подготовку к грандиозной церемонии. Долго и кропотливо, как и создавалась сама премия, ее автор Светлана Столповских готовила все детали церемонии, чтобы пригнать фуру хайпа в Москву. Следом на сцене появились кумиры молодежи — группа «ЦУ-Е-ФА». Они буквально взорвали зал исполнением композиций «Девочка Уэнсдей» и «Эщ Эщ», задав тон всему вечеру.

Женя Лизогуб и Лера Симка, а затем Милана Некрасова и Давид Туров заняли места ведущих церемонии. Следом их сменила Оксана Самойлова и ее козочка Мими. Для четвероногой премия «Звезды хайпа» стала большим концертным дебютом. Животное вело себя на сцене идеально, повергая зрителей в полный восторг. Последней парой, выступившей в качестве ведущих церемонии, стали Юля Гаврилина и Олег Пилягин, имя которого держалось в секрете до самой церемонии. Именно он вел и звездную дорожку, задавая гостям каверзные и откровенные вопросы.

Больше всего и звезд, и зрителей поразили статуэтки: эксклюзивные манекены в человеческий рост, каждый из которых был оформлен в уникальной манере — в соответствии с образом исполнителя, которому он вручался и номинацией. Награды готовились очень долго, расписывались вручную так, чтобы отражать собственное «Я» артиста. Таких статуэток российский шоу-бизнес еще не видел!

После вручения манекены отправлялись на звездную дорожку — в течение недели уникальные фургоны с логотипами «Звезды хайпа» развезут награды по домам звезд.

Лишь один из лауреатов сразу же забрал свою «статуэтку» — это Филипп Киркоров. Певец отметил, что для него хорошая примета — сразу забирать любые награды домой, какого бы размера они не были, и чего бы это ему ни стоило. Кстати, манекен, врученный Филиппу Киркорову, главному королю хайпа, украшала корона.

В зале публика овациями встречала каждого артиста, получавшего награду от радио DFM и телеканала RU.TV

Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Фото - © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Лауреаты II премии «Звезды хайпа»:

Номинация «Камень, ножницы, бумага» и «Хайповый фан» — Цу-Е-Фа. Именно эта группа победила в голосовании фан-клубов в сети.

Номинация «Откровение года» — МОНА

Номинация «Хайп под маской» — Tinderlybae

Номинация «Хайп под куполом» — Мари Краймбрери

Номинация «Чувственный хайп» — Ханна и Кирилл Мойтон

Номинация «Хайп с паспортом» — Милана Стар

Номинация «Ласковый хайп» — Амирчик

Номинация «ХайпоЗОЖ» — Саша Стоун

Номинация «Тополиный хайп» — Иванушки International

Номинация «ВК на хайпе» — Тима Акимов

Номинация «Обрезание года» — Марко

Номинация «Хайповый старт» — Venera

Номинация «Сверхразум» — Катя Лель

Номинация «Третий лишний года» — Ваня Дмитриенко и «5 утра»

Номинация «Хайпожор выше гор» — Blizkey

Номинация «Покровительница хайпа» — Аня Покров

Номинация «Хайпаризма» — Wallem

Номинация «Малиновый пирожок» — Артур Пирожков и Хабиб

Номинация «Кутюрный хайп» — VAVAN и Галибри

Номинация «Кучерявый хайп» Miidas

Номинация «Конфуз года» — Konfuz

Номинация «Хайпожорка» — Юля Гаврилина

Номинация «Зверь хайпа» — Bearwolf

Номинация «Хайп в шпагате» — Анастасия Волочкова

Номинация «Тюнинг года» — Филипп Киркоров и Margo

Номинация «Межрасовый хайп» — RASA

Номинация «Киндер хайп» — Kamil KiKiDo & Стэйси

Номинация «Главный по Майами» — Филипп Киркоров и Олег Майами

Номинация «Король хайпа» — Филипп Киркоров

Звезды с радостью делились своими эмоциями от шоу.

«Здесь полный зал. Ведь главное — придумать классную концепцию. А такое количество популярных молодых артистов — как можно сюда не прийти?! Конечно, очень правильно проводить такую премию, продолжайте в том же духе! Мы уже выступали в прошлом году на шоу „Звезды хайпа“, нам приятно, что мы здесь и являемся частью этой коллаборации, когда вместе выступают новоиспеченные звездочки и суперзвезды — как Иванушки International», — подчеркнули солисты группы Иванушки International.

Поблагодарили за премию организаторов и молодые артисты.

«Очень приятно стать обладателем титула „Звезды хайпа. Хайп — это мы! Большое спасибо телеканалу RU.TV! ‚Звезды хайпа‘ — очень клевая премия. Молодежь, движуха, много танцев, много песен. Я считаю, что это самая яркая премия в этом году. Спасибо“», — отметила Аня Покров.

Примечательно, что, несмотря на позднее завершение церемонии, 12-тысячный зал был переполнен до самого конца. Зрители буквально гудели и взрывались, встречая каждого нового звездного исполнителя.