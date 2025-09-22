Премия Startup Summit Awards собрала рекордное количество заявок из 79 регионов страны

Завершен прием заявок на новую премию для игроков технологического рынка Startup Summit Awards . Ее цель — отметить лучшие практики развития отрасли, вдохновить крупные компании и инвесторов на поддержку начинающих предпринимателей и развить экономический потенциал российских регионов. Организаторы получили более 1700 заявок от высокотехнологичных и инвестиционных компаний, корпораций, государственных институтов и вузов из 79 регионов страны, передает пресс-служба Сбера.

Учредителями награды выступают Правительство Москвы и Сбер.

«Startup Summit Awards — премия для всех участников технологического рынка, кто создает и поддерживает развитие инноваций: от начинающих перспективных компаний до крупных корпораций. Участие в премии — это отличная возможность для инноваторов, технологических компаний заявить о себе, представить свои решения на международном уровне. Для корпораций и вузов — поделиться лучшими практиками, получить признание лидеров индустрии», — прокомментировала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

В рамках премии представлено 17 номинаций по 5 основным направлениям: стартапы, венчурные инвесторы, корпорации, регионы и вузы, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа. По количеству поданных заявок лидирует категория «Стартапы»: самыми популярными номинациями здесь стали «Лучшее решение с AI» (370 заявок) и «Взрывной рост» (302 заявки). За ними следуют «Молодой основатель» и специальная московская номинация «Лучшая инновация для города».

«Количество заявок на премию показывает высокий интерес рынка к новым инструментам поощрения в сфере технологического предпринимательства. Для Сбера участие в организации Startup Summit Awards вместе с Правительством Москвы — это возможность создать дополнительный инструмент выявления лучших практик на российском рынке и укрепить взаимодействие между стартапами, корпорациями и инвесторами, а также раскрыть потенциал регионов и отметить вклад тех, кто рассказывает о технологиях, вдохновляя новое поколение предпринимателей», — уточнила управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка Наталья Магидей.

Следующий этап для участников премии — оценка экспертного жюри, в состав которого вошли главы крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, а также представители органов государственной власти и институтов развития. Лауреаты премии будут объявлены 2 октября в рамках международной конференции технологических лидеров Moscow StartupSummit, организаторами которой выступают Правительство Москвы и Сбер.