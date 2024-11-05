Премии губернатора Подмосковья вручили молодым ученым и специалистам

Распоряжение о присуждении премий молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций за 2024 год подписано губернатором Московской области. Их получат 14 лауреатов и один авторский коллектив из двух человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Конкурс был открыт для молодых ученых и специалистов, которые участвовали индивидуально или в команде до пяти человек. Достижения оценивались с учетом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Лауреатам будет вручено 15 премий по 700 тыс. рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Получателями премии стали сотрудники и коллективы различных научных организаций Подмосковья, среди которых: институт физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна РАН из Черноголовки, институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН из Серпухова, объединенный институт ядерных исследований из Дубны, НПП «Исток» им. Шокина из Фрязино и другие.

Молодые ученые и специалисты, занимающиеся химией, физикой, биологией и техническими науками, достигли значительных успехов в приоритетных областях науки, технологий и техники, а также разработали новые технологии и методы, которые способствуют развитию инноваций в экономике и социальной сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.