Премьера спектакля по мотивам повести Александра Куприна прошла в Балашихе

Премьера спектакля «Олеся», поставленного по мотивам одноименной повести Александра Куприна, прошла в Маленьком театре кукол в Балашихе. Над созданием спектакля работали мастера из Балашихи и города-побратима Могилев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Спектакль интересен тем, что мы совмещаем драматическую игру актера на сцене с игрой куклы. Зритель видит Олесю и в моем исполнении, и в исполнении деревянной героини, когда мы играем в куклах», — рассказала артистка театра Регина Филимонцева.

Реквизит и декорации выполнены из дерева. Из этого же материала сделаны и куклы. Такое решение принято неслучайно: создатели спектакля стремились максимально точно передать зрителю атмосферу жизни в лесной глуши.

«Мне очень понравился спектакль. Остались яркие впечатления, потому что это очень серьезная и большая работа, сильно отличающаяся от того, что мы привыкли представлять, когда говорим о театре кукол. Здесь я увидела настоящую актерскую игру», — сказала постоянный зритель Маленького театра кукол Светлана Волостнова.

По сюжету повести Александра Куприна городской барин Иван Тимофеевич приезжает в отдаленную деревню, где во время охоты встречается с Олесей, которая является внучкой местной знахарки. Между Иваном и Олесей зарождается любовь, но их чувства встречаются с преградами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.