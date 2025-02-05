Премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной в истории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу у школы в Эребру самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны, сообщает РИА Новости .

«…мы стали свидетелями жестокого, смертельного насилия над совершенно невинными людьми», — заявил он.

В шведском городе Эребру сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах стрельбы, которая произошла в одном из учебных заведений. По предварительной информации, погибли около десяти человек.

Стрельба произошла 4 февраля. Кто и по какой причине, а также из какого оружия открыл огонь, устанавливается.