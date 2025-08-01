Предзаказ на флагманы HUAWEI Pura 80 Ultra и 80 Pro стартовал в России

Цифровая экосистема МТС объявила о старте предзаказа на новые флагманы HUAWEI Pura 80. В топовой версии HUAWEI Pura 80 Ultra впервые в индустрии используется двойной телеобъектив с увеличенным сенсором.

При оформлении предзаказа с 1 по 8 августа покупатели HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro получат в подарок умные часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro и сервисные бонусы, включая годовую подписку на HUAWEI Care+ без дополнительной оплаты.

HUAWEI Pura 80 Ultra доступен в роскошных цветах — сияющем золоте и глубоком черном. Модель HUAWEI Pura 80 Pro представлена в глянцевом красном, белом и классическом черном вариантах.

Цены в МТС:

— HUAWEI Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 рублей;

— HUAWEI Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 рублей.

На смартфоны действует рассрочка по схеме 0-0-24.

«За последние полгода доля премиальных смартфонов китайских брендов выросла на треть. Линейка Pura традиционно входит в топ продаж, поэтому мы уверены, что новинки займут значительную долю рынка уже в первые месяцы после релиза», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

О новинках

Узнаваемый дизайн

HUAWEI Pura 80 Ultra и Pura 80 Pro получили фирменный дизайн камерного блока, символизирующий прогресс. Глянцевые корпуса в ярких оттенках эффектно переливаются на солнце, дополненные золотистой окантовкой вокруг модуля камер.

Профессиональная фотосъемка

HUAWEI Pura 80 Ultra оснащена революционной камерой с двойным телеобъективом и увеличенным сенсором, а также HDR-камерой с 1-дюймовым сенсором. Устройство поддерживает оптический зум 3,7× и 9,4×. Впервые в смартфоне доступен портретный режим с 10-кратным оптическим увеличением, создающий эффект боке и сжатия пространства — и объект, и фон передаются детализированно.

Видео можно снимать в формате Ultra HDR с динамическим диапазоном до 16 EV, что в 15 раз лучше, чем у Pura 70 Ultra. Благодаря кинематографическому движку камера обеспечивает превосходную детализацию света и теней даже в сложных условиях.

HUAWEI Pura 80 Pro получила 1-дюймовый сенсор и 10-ступенчатую регулируемую диафрагму (f/1.6–f/4.0). В условиях слабого освещения камера автоматически переключается на широкую диафрагму f/1.6, улучшая цветопередачу и детализацию.

Обе модели оснащены системой для сверхреалистичной съемки с точной цветопередачей. Обновленный ночной режим, улучшенные фильтры HUAWEI XMAGE и передовые алгоритмы позволяют делать четкие снимки даже при слабом свете и сильном зуме.

Искусственный интеллект

Серия Pura 80 — первый смартфон с быстрым поиском «Яндекса» по изображению. Нейросети распознают объекты на экране и находят их в интернете: достаточно зажать экран двумя пальцами в любом приложении, чтобы запустить суперапп «Яндекс с Алисой». Также можно задавать вопросы по картинке, например, найти похожий товар другого цвета.

Умная кнопка управления в HUAWEI Pura 80 Pro и Ultra обеспечивает быстрый доступ к выбранным функциям, включая голосового ассистента Алису. Нажатие кнопки питания на 0,5 секунды активирует ИИ, который поможет управлять смартфоном, ответит на вопросы или подключится к устройствам умного дома.

Покупатели получают 3 месяца бесплатной подписки на «Алиса Про» — расширенную версию ассистента с возможностью распознавания объектов через камеру в реальном времени.

Мощность и надежность

Обе модели оснащены аккумулятором на 5170 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки HUAWEI SuperCharge 100 Вт и беспроводной — 80 Вт.

Несмотря на элегантный дизайн, смартфоны защищены ударопрочным стеклом Kunlun Glass 2, которое в 16 раз устойчивее к царапинам и в 25 раз — к повреждениям при падениях.