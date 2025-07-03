Представляющийся силовиком сосед угрожает молодой семье в Люберцах
После выхода в эфир правовой программы на одном из федеральных каналов, СК России запросил подробный отчет о ситуации в Подмосковье. В передаче рассказали, что в Люберцах сосед, который называл себя сотрудником правоохранительных органов, угрожал семье с маленьким ребенком, сообщили в информационном центре СК России.
Московское областное управление Следственного комитета уже начало расследование обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ «Самоуправство».
Центральный аппарат СК взял ситуацию на контроль после освещения проблемы в телесюжете о незаконных действиях против жителей многоквартирного дома.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования дела у начальника главного следственного управления по Московской области Ярослава Яковлева. Центральный аппарат СК будет следить за выполнением этого распоряжения.