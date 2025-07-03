Представляющийся силовиком сосед угрожает молодой семье в Люберцах

После выхода в эфир правовой программы на одном из федеральных каналов, СК России запросил подробный отчет о ситуации в Подмосковье. В передаче рассказали, что в Люберцах сосед, который называл себя сотрудником правоохранительных органов, угрожал семье с маленьким ребенком, сообщили в информационном центре СК России.