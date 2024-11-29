Представлены новый заместитель главы Жуковского и директор городского парка

Заместителем главы города, курирующим вопросы градостроительства в Жуковском назначен Юрий Иванович Лотарев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Юрий Лотарев — уроженец Подмосковья, в 1991 окончил Московский архитектурный институт по специальности архитектура. Имеет квалификацию архитектор.

В 2008–2009 гг. занимал должность начальника Управления градостроительства администрации г. Жуковский. Также работал в администрации Раменского района, где прошел путь от главного архитектора до начальника управления градостроительной деятельности и рекламы.

Женат, имеет троих детей.

Новым директором жуковского парка назначен Сергей Владимирович Демин.

Сергей Демин родился в городе Люберцы. Окончил Московской университет потребительской кооперации и факультет «Государственное право и муниципальное управление» Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации

Свою трудовую деятельность начал в 1997 году с Раменского потребительского общества МСПК «Раменский Райпотребсоюз». В 1998 году продолжил трудовую деятельность в муниципальной службе в должности заместителя главы администрации поселка Ильинский Раменского района. С 1999 года работал в должности исполняющего обязанности главы администрации поселка Ильинский, а в январе 2006 года был избран главой.

В марте 2007 года избран депутатом Московской областной Думы, был членом Комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и информатизации. В Комитете Думы отвечал за направление деятельности — строительство, связь и информатизация.

Женат, воспитывает четверых детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.