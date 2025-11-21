Представлены новые решения на форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений»

Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) Госкорпорации Ростех принял участие в IV Международном научно-практическом форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений». ЦИТО выступил генеральным партнером мероприятия и представил собственные высокотехнологичные разработки, направленные на восстановление пациентов с тяжелыми травмами и ампутациями, сообщает пресс-служба ЦИТО.

Среди ключевых новинок — отечественный электростимулятор для мышц. Эта разработка не имеет аналогов в РФ. Устройство помогает пациентам, перенесшим ампутацию, формировать правильный стереотип ходьбы и поддерживать физиологически корректную активность мышц.

Впервые представлен механический протез пальцев кисти. Титановая конструкция обеспечивает жесткую фиксацию в нескольких положениях и выдерживает высокую нагрузку.

Гости форума смогли ознакомиться и с решениями ЦИТО для травматологии и эндопротезирования, включая аппараты внешней фиксации по типу Илизарова, интрамедуллярные гвозди, компоненты тазобедренных эндопротезов, а также специализированные инструменты для их установки.

«Сегодня отечественные разработки в протезировании и реабилитации — это полноценная замена импортных аналогов. Они дают возможность опираться на свои технологические решения и укреплять технологический суверенитет страны.Мы создаем изделия, которые не только соответствуют международным стандартам, но и учитывают специфику наших пациентов: их высокий уровень активности, потребности и стремление вернуться к привычной жизни», — отметил генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор.

В рамках деловой программы форума генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор представил доклад «Эффективная модель высокотехнологичного протезирования» на стратегической сессии «Прорывные медицинские технологии на службе Отечеству».

21 ноября Виктор Спектор возглавил сессию «Медицинские изделия российского производства — безопасность государства: связь науки, клиники и индустрии» и выступил с докладом «Возможности формирования рынка российских медицинских изделий на основе доказательной медицины».

Международный научно-практический форум «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений» прошел в Москве 20–21 ноября. В этом году мероприятие впервые реализуется в мультидисциплинарном формате: форум объединил ведущих специалистов в области хирургии повреждений, анестезиологии, нейрохирургии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, лучевой диагностики и реабилитации, а также представителей бизнеса и государственных структур. Такой подход позволяет рассматривать боевые травмы комплексно и находить решения, которые ранее оставались за рамками узкоспециализированного взаимодействия.