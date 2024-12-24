Представлены инициативы по развитию семейной политики

Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год партия «Единая Россия» представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы, передает пресс-служба партии.

Одна из первоочередных задач — поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, соцподдержки семей, поддержки многодетности», — прокомментировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в этом году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

«Введена новая мера соцподдержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребёнок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильем. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Еще более 100 инициатив — в разработке», — поделилась она.

Помимо этого, президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

Стоит отметить, что в Московской области также принимается ряд мер поддержки, направленных как на повышение рождаемости, так и повышение благополучия семей с детьми. Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в регионе проживает порядка 113 тысяч многодетных семей.

«В следующем году около 48 млрд. рублей из бюджета пойдет на подпрограмму „Развитие института семьи и повышение рождаемости“. Это выплаты на набор новорожденного, питание для беременных женщин и детей до трех лет. Сюда же относится компенсация по оплате ЖКУ многодетным, различные ежемесячные денежные выплаты и пособия, подарочный набор первоклассника», — сказал Брынцалов.

Также он подчеркнул, что в декабре этого года Мособлдума приняла закон о дополнительной мере поддержки для семей.

Кроме того, теперь дети-инвалиды, проживающие в приемных семьях или под опекой, смогут получать социальные услуги в регионе, вне зависимости от того, где они проживают. При условии, если их опекуны или приемные родители постоянно проживают в Подмосковье.