Представлена новая стратегия построения экосистемы на основе жизненных сценариев клиентов

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на конференции «Сделано в Сбере» представил стратегию построения экосистемы финансовых и не финансовых сервисов на основе жизненных сценариев клиентов, а не на основе конкретных продуктов компании, передает пресс-служба банка.

Метриками эффективности такой модели для Сбера будет уровень удовлетворенности клиентов сервисами (NPS), повышение частоты использования сервисов, а также рост повторных покупок.

Построение экосистемы вокруг жизненных сценариев клиентов, а не вокруг конкретных продуктов — это способ объединить все возможности и сервисы для клиента в бесшовное и интуитивно понятное пространство. В конце прошлого года Сбер запустил пространство «Для жизни», где собраны все нефинансовые сервисы — отдых, развлечения, покупки, а также персонализированные предложения и скидки. Другие жизненные сценарии, под которые Сберразработал и запустил мини-экосистемы — это «Дом», «Авто», «Семья и безопасность», которые отражают универсальные потребности, понятные каждому клиенту.

«Мы считаем, что люди постепенно все больше будут пользоваться дополнительными сервисами и это увеличит частоту обращений к нашему приложению и глубину его использование. В качестве метрик эффективности такой стратегии, мы используем количество проникновения продуктов на клиента, степень удовлетворенности клиентов (показатель NPS) и рост клиентской базы. С точки зрения финансов мы оцениваем SLTV (Second LifetimeValue) — сколько дохода клиент приносит компании за весь период „жизни“ плюс сколько он принесет сверх этого за счет повторных покупок, реактиваций и кросс-продаж — прим.). Мы соблюдаем баланс между сиюминутными доходами и долгосрочным сотрудничеством с клиентами, так как второе для нас важнее», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.