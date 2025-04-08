Представлена функция создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, который проходил в Санкт-Петербурге, обсуждали трансформацию рынка труда. На пленарной сессии «Человеческий капитал: дефицит или трансформация?» управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта (ИИ).

На платформе для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать профессиональный опыт в резюме с использованием ИИ.

Платформа применила собственную языковую модель A-Vibe для помощи пользователям. Эта функция, основанная на большой языковой модели A-Vibe, анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Модель учитывает ключевые обязанности и достижения кандидата на предыдущих местах работы, помогая создавать информативные и привлекательные для работодателей резюме.

Пучков отметил, что сегодня все больше соискателей осваивают новые технологии, а использование ИИ становится важным инструментом при поиске работы.

«Мы следим за трендами рынка и интегрируем новые технологии, чтобы процесс трудоустройства становился проще для всех пользователей. Поддержка ИИ уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на платформе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в 1,5 раза. Мы верим, что интеграция подобных опций не только поможет соискателям в процессе трудоустройства, но и позволит работодателям эффективнее закрывать позиции благодаря растущему числу резюме», — сказал управляющий директор.

При этом, уже сегодня соискатели все чаще обращаются к ИИ для помощи в трудоустройстве. В ходе опроса 8 тыс. работающих россиян 19% из них рассказали, что использовали ИИ и нейросети при поиске работы; 70% отметили, что новые технологии значительно упростили этот процесс. Одними из основных областей применения ИИ в ходе трудоустройства стали подготовка резюме (24%) и портфолио для работодателей (22%).