Представительницы Коломны выступят на конкурсе «Женщина — Герой 2026»

Жена участника СВО и мать погибшего военнослужащего представят Коломну на областном конкурсе «Женщина — Герой 2026», который пройдет в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Финал состоится 7 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коломчанка Лидия Назарова, супруга кадрового военного, который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, стала одной из участниц конкурса. Она воспитывает двух дочерей, сохраняет активную жизненную позицию и недавно вместе с детьми присоединилась к коллективу традиционной русской культуры «Светлица». Лидия занимается вышивкой кокошников для концертных костюмов.

Еще одной представительницей округа стала художница Наталья Малеванова. После гибели сына в зоне боевых действий она занялась общественной работой и поддержкой матерей и жен военнослужащих. В своей художественной студии Наталья бесплатно проводит мастер-классы по живописи для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Конкурс «Женщина — Герой 2026» пройдет в несколько этапов. Председателем жюри вновь станет заслуженный артист России SHAMAN. В прошлом году в конкурсе участвовали 136 женщин из всех муниципалитетов Подмосковья, а одной из восьми финалисток стала Валентиина Никифорова из города Озеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.