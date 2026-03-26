Представительницы Химок победили на конкурсе «Звезда тысячелетия»

Делегация из Химок 25 марта завоевала главные награды открытого конкурса красоты и таланта «Звезда тысячелетия», который собрал более 20 участниц из разных городов. Химчанки получили гран-при в детской и взрослой категориях, а также ряд призовых мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участницы конкурса прошли три испытания: дефиле с ответом на вопрос ведущей, выход в национальных костюмах и показ вечерних платьев. Жюри также оценивало модельные фотопортфолио конкурсанток.

Самую юную победу одержала шестилетняя Анастасия Кухтина, воспитанница студии «Драгоценности». Она получила гран-при в детской категории.

Главной звездой вечера стала Елена Тараненко. Она завоевала гран-при среди взрослых и получила титул «Звезда тысячелетия». Елена входит в состав молодежного парламента Химок и возглавляет конкурс «Мисс и Миссис Химки».

Высокие результаты показали и другие представительницы округа. Анна Крот получила гран-при как лучшая фотомодель. Юлия Маковецкая заняла первое место, Олеся Рыженкова и Валерия Тихонова стали вторыми в своих номинациях, Венера Рыженкова заняла третье место, а Алла Кухтина победила в категории Plus Size.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.