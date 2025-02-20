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Представителя АО «Газпромбанк» повторно оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении начальника департамента корпоративных коммуникаций АО «Газпромбанк» на сумму 6 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица АО «Газпромбанк» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.