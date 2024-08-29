Представители ведущих туроператоров Ближнего Востока посетили Подмосковье

В рамках совместного спецпроекта «Москва+Подмосковье: два ритма идеального путешествия» накануне состоялся информационный тур для ведущих туроператоров из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и Омана по Подмосковью. В мероприятии приняли участие 20 представителей таких компаний, как Golden Globe International, Pan World Travel & Tourism, Gulf Travel & Tourism и другие, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Подмосковье — это уникальное сочетание истории, культуры и природных красот, которое делает наш регион привлекательным для туристов. Мы стремимся развивать сотрудничество с другими регионами и активно привлекать гостей из разных уголков мира. Взаимодействие и культурный обмен обогащают наш регион, открывают новые возможности для развития туристической инфраструктуры и укрепляют международные связи. Подмосковье всегда открыто для наших международных гостей», — сказал первый замминистра культуры и туризма Алексей Шимко.

Цель инфотура — продемонстрировать туристические возможности и культурное наследие Московской области, а также укрепить международные связи в сфере туризма.

Программа мероприятия включала посещение различных туристических объектов региона. Первой остановкой стал гольф-клуб «Целеево» в Дмитровском округе. Для гостей провели экскурсию по Чемпионскому полю на гольф-карах и мастер-класс по технике игры, включающий дальние и ближние удары. Далее для туроператоров организовали поездку в Сергиево-Посадский городской округ, где были подготовлены англоязычные экскурсии по Троице-Сергиевой Лавре. При этом гости приняли участие в мастер-классе по росписи матрешки в музее «Посадская Матрешка» и осмотрели главные объекты Золотого кольца в музее «Арт-макет».

По итогам инфотура туроператорам предоставят все необходимые материалы для взаимодействия с туристическими объектами Московской области. Это позволит туроператорам эффективно привлекать туристические группы и оформлять туры в регион.

Подмосковье является одним из самых популярных регионов для внутреннего туризма. В июне 2024 года стенд о туристическом потенциале региона был представлен на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». При этом в Московской области ежегодно проводятся традиционные фестивали, куда приезжают зрители из разных регионов страны.