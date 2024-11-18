Представители туриндустрии посетили с экскурсией Серпуховский лифтостроительный завод

В программе мероприятия была экскурсия по производству и шоуруму, интерактивная игра, по результатам которой все участники получили подарки. Лидеры туриндустрии Серпухова в дружеской неформальной обстановке поговорили с руководством СЛЗ и обсудили возможные пути сотрудничества во время проведения круглого стола на тему «Промышленный туризм».

Экскурсия организована Управлением культуры администрации Г.о. Серпухов и Тургильдией при Серпуховской торгово-промышленной палате.

«Сохранить завод было приоритетной задачей, которая стала возможной при помощи губернатора Московской области Андрея Воробьева. Производительность предприятия, после пережитого кризиса, вернулась на свой уровень. За первое полугодие этого года лифтостроительный завод произвел уже более 1700 лифтов, которые были установлены, в том числе, и в многоэтажных домах нашего муниципалитета», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.