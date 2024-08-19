Представители совета ветеранов Люберец передали маскировочную сеть в зону СВО

сегодня в 15:09

Представители совета ветеранов авиагородков «А» и «Б» Люберец, а также организации «Детей войны. Память» передали маскировочную сеть депутату Мособлдумы фракции «Единая Россия» Игорю Коханому. Он, в свою очередь, отправит ее участникам СВО, сообщила пресс-служба администрации городскогоокруга.

Ранее парламентарий передал гуманитарную помощь в местное отделение партии «Единая Россия».

«Все мои однопартийцы, депутаты всех уровней, а также неравнодушные жители отзываются на призыв партии „Единая Россия“ о формировании гуманитарных конвоев для жителей Курской области», — сказал Игорь Коханый.

Отметим, активисты «Единой России» в Люберцах приняли и отсортировали свыше 2,5 т гуманитарной помощи. В сборе приняли участие представители депутатского корпуса, предприниматели округа, общественные организации, образовательные учреждения, жители Люберец.

Очередная отправка гумгруза в сортировочный центр запланирована на сегодня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.