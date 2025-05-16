Представители скейт-сообщества поддержали проект благоустройства парка Авиастроителей в Дубне

Жители Дубны выбирают общественные пространства для благоустройства в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этот раз предлагают парк Авиастроителей в левобережье и территория у домов 43 и 45 на проспекте Боголюбова на Большой Волге, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В левобережье планируется сделать скейт-парк с рампами, поэтому спортсмены и любители активно поддержали этот проект. «Спасибо всем, кто поддерживает скейт-парк. Есть нехватка площадей», — отметил руководитель Федерации экстремального спорта Дубны Дмитрий Кокорев.

«Два года назад в правобережной части города мы построили современный скейт-парк. Сегодня, общаясь с молодёжью Левобережья, часто слышу о том, что ребята ежедневно катаются в Институтскую часть для тренировок на памп-треке и бетонной скейт-площадке. Не хотим никого обижать и планируем, что и здесь, в районе Левобережья, появилась современная зона отдыха для активной молодёжи. Сегодня мы видим, как в ходе голосования и молодые сотрудники наших градообразующих предприятий, и школьники, и студенты поддерживают этот проект», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Проголосовать за благоустройство можно до 12 июня — онлайн на портале Госуслуг или с помощью волонтеров на городских площадках.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.