Представители прокуратуры побеседовали с сотрудниками компании «РусДент»

Тема — противодействие преступлениям, связанным с применением цифровых технологий. Мошенники умудряются не просто взламывать чужие аккаунты, но и делать видеозвонки от имени другого человека с помощью нейросетей.

Также председатель общественной организации ветеранов прокуратуры Станислав Малов рассказалпро дропперство.

«Этот англицизм очень прижился в языке, хотя речь просто о посредничестве в преступной схеме. Так называемый дроппер за вознаграждение соглашается передать третьим лицам данные своей банковской карты, а преступники выводят на нее деньги, которые получили путем вымогательства», — пояснил Станислав Малов.

Поэтому невольным сообщником преступников может стать каждый. И даже дети, которым сегодня охотно заводят банковские карты.