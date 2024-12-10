Представители Подмосковья вошли в число призеров проекта «СпортТрек»

В Москве подвели итоги проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» , который направлен на стимулирование граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В двух номинациях наградили жителей Московской области, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

На мероприятие были приглашены авторы лучших идей, выявленных по итогам конкурса «Сбор лучших практик ФКиС», среди которых практики по организации спортивных мероприятий, инициативы по развитию общественных организаций и движений и другие. Также на мероприятии присутствовали самые активные участники проекта, набравшие наибольшее количество баллов проекта в приложении «Россия — страна возможностей». В Москву приехали 46 человек из 24 регионов России.

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения, в которой приняли участие заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов и проректор Института развития профессионального образования, председатель рабочей группы по проведению Национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ОВЗ Абилимпикс Иоанн Клиндухов.

«В каждом уголке нашей Родины есть неравнодушные, инициативные люди, которые хотят меняться к лучшему сами и менять к лучшему нашу страну. Сегодня к нам на финал приехали участники из 24 регионов России. На проектной сессии они выработали инициативы, которые лягут в основу нового сезона проекта. Огромное за это спасибо!» — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Экспертное жюри, в состав которого входили представители президентской платформы и партнеров проекта, внимательно изучило поданные заявки. Инициативы оценивались по следующим критериям: социальная значимость и актуальность проекта, четкость формулирования и реалистичность поставленных целей и задач, механика реализации и инновационность, ресурсное обеспечение, перспективы развития и устойчивость проекта. На церемонии почетные гости вручили награды победителям и призерам конкурса «Сбор лучших практик ФКиС» в пяти номинациях: индивидуальные виды спорта, командные виды спорта, практики наставничества, просветительская деятельность и адаптивный спорт.

По итогам проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в двух из шести номинаций призерами стали жители Московской области:

Иван Гузей занял второе место в номинации «Просветительская деятельность». Его инициатива была направлена на создание военно-спортивного патриотического клуба, объединяющего спортсменов-любителей и профессионалов. В клубе планируется проведение регулярных занятий по различным видам спорта, а также организация походов и военно-патриотических мероприятий.

Савелий Купцов занял третье место в номинации «Командные виды спорта». Он предложил организовать соревнования по мини-футболу среди студенческих команд на спортивной площадке ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия».

В рамках финального мероприятия прошла стратегическая сессия на тему перспектив развития проекта «СпортТрек». Участники смогли поделиться обратной связью о проекте и предложить свои идеи по его развитию. Например, прозвучало предложение добавить обучающие видео по продвижению инициатив в социальных сетях с целью привлечения участников. Все идеи будут внимательно изучены, а руководство президентской платформы рассмотрит возможность их реализации.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Он построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия — страна возможностей». Участники проекта смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы. Помимо признания, которое воплощается в рейтинге лидеров, баллы можно будет обменять на призы от партнеров. Официально о запуске проекта было объявлено на форуме «Россия — спортивная держава» в октябре. За время работы проекта к нему присоединилось более 20 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.