Представители Подмосковья вошли в число призеров на Северо-Кавказском окружном хакатоне

В Грозном завершился Северо-Кавказский окружной хакатон проекта « Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект », в числе его призеров — представители Подмосковья, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

С использованием ИИ участники разрабатывали решения вопросов в различных сферах деятельности. Кейсы для хакатона предоставили: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, «Билайн», «RuStore» и «Media Wise».

По итогам соревнования 12 команд-победителей разделили призовой фонд в 2 400 000 рублей. В каждой задаче команды, состоящие из жителей РФ старше 14 лет, боролись за призовой фонд в 600 000 рублей: за первое место — 300 000 рублей, за второе — 200 000 рублей, за третье — 100 000 рублей.

В кейсе компании «Media Wise» «Подбор локаций для размещения рекламы» второе место заняла команда «Цифровой разрыв». В числе участников команды были Софья Марчук и Дмитрий Гейжа из Московской области.

На подведении итогов хакатона присутствовали очные участники, организаторы, представители правительства Чеченской Республики, а также с видеообращением к гостям и участникам обратился представитель правительства РФ. Церемония награждения проходила на площадке Грозненского Государственного нефтяного технического университета им. академика М. Д. Миллионщикова.

Всего на хакатон зарегистрировалось 880 участников со всей России. На старт вышли 109 команд, в том числе 65 участников присутствовали очно на площадке. Как подчеркнула руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян, до финальных защит дошли 82 команды — это 75% от команд на старте.

«Мы впервые проводили хакатон в Чеченской Республике и довольны результатом: к нам пришло много новых команд из СКФО и надеемся, что в следующем году участников будет еще больше. Также мы ждем все команды на других окружных, всероссийских и международных хакатонах», — добавила Микаелян.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Также в рамках хакатона для участников и гостей провели образовательную программу. Руководитель проекта проектного офиса нацпрограммы «Цифровая экономика» ФГБУ «ЦЭКИ» Егор Орел провел для участников мастер-класс «Беседа о лидерстве», а директор по развитию бизнеса компании Media Wise Виктория Колесникова прочитала лекцию «Этика деловой коммуникации».

Следующий окружной хакатон пройдет в Сибирском федеральном округе с 6 по 8 сентября. Регистрация уже открыта на сайте проекта. Она продлится до 30 августа 2024 года.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий ИИ, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Каждый его участник получает возможность карьерного роста в ИТ-сфере, профессиональную оценку и обратную связь, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Конкурс организовало министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», партнер проекта Тинькофф, технологические партнеры проекта: Yandex Cloud и компания «Сила». Информационный партнер хакатона в Северо-Кавказском федеральном округе журнал «Деловой Грозный».