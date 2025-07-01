Подведены итоги V юбилейного сезона премии «Экология — дело каждого», которая ежегодно проводится по инициативе Росприроднадзора. Как и следовало ожидать, одними из лучших участников стали представители Подмосковья, семеро из них названы победителями в номинациях, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«От всей души поздравляю победителей. Из года в год наших земляков называют в числе лучших, и мы гордимся ими. Успех участников из Подмосковья особенно впечатляет, если учесть, что в этом сезоне на участие в конкурсе было подано свыше 200 тысяч заявок из 78 стран», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В номинации «Поколение будущего» 2 место заняла Виктория Афоничева из Электроуглей, 3 место — Анна Бондарь из Королева. В номинации «Экосоюз» победило АНОО «Областной лицей имени В. И. Долгих» из Павловской Слободы. «Экология души» покорилась Алексею Хворостяну из Истры, 3 место в номинации «Экорисунок» заняла Вера Мендель из Реутова. 1 и 2 места в номинации «Экофокус» достались Евгению Арутюнову из Одинцова и Николаю Папилину из Домодедова. Специальный приз главы Росприроднадзора Светланы Радионовой увезла с собой в Электроугли Олеся Глинник. Представители Подмосковья также удостоились ряда специальных призов.

Проекты участников премии можно увидеть здесь.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.